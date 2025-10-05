Две девочки-зацепера погибли в метро Нью-Йорка

В Нью-Йоркском метро погибли две девочки, занимавшиеся зацепингом. Так называется опасное молодёжное хобби, которое заключается в том, чтобы кататься на поездах и общественном транспорте с внешней стороны.
О гибели девочек сообщил телеканал NBC.
«Две девочки были найдены мертвыми на крыше поезда метро Нью-Йорка», — информирует телеканал. При этом полиция не раскрывает возраст погибших.
В 2023—2024 годах в Нью-Йорке погибли 18 зацеперов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток получил удар током, катаясь на крыше электрички вечером, 20 августа 2025 года. Он попал в больницу с ожогами.
Что будет со школьником, катавшимся снаружи вагона метро в Минске, рассказали белорусские правоохранители.
Весной сайт KP.RU информировал, что в Калужской области погиб несовершеннолетний зацепер. Подросток получил смертельный удар током, когда забрался на крышу поезда.