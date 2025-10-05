Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две девочки-зацепера погибли в метро Нью-Йорка

На крыше поезда метро в Нью-Йорке нашли тела двух девочек.

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йоркском метро погибли две девочки, занимавшиеся зацепингом. Так называется опасное молодёжное хобби, которое заключается в том, чтобы кататься на поездах и общественном транспорте с внешней стороны.

О гибели девочек сообщил телеканал NBC.

«Две девочки были найдены мертвыми на крыше поезда метро Нью-Йорка», — информирует телеканал. При этом полиция не раскрывает возраст погибших.

В 2023—2024 годах в Нью-Йорке погибли 18 зацеперов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток получил удар током, катаясь на крыше электрички вечером, 20 августа 2025 года. Он попал в больницу с ожогами.

Что будет со школьником, катавшимся снаружи вагона метро в Минске, рассказали белорусские правоохранители.

Весной сайт KP.RU информировал, что в Калужской области погиб несовершеннолетний зацепер. Подросток получил смертельный удар током, когда забрался на крышу поезда.