В конкурсе «Мисс Россия — 2025» победила Анастасия Венза из Подмосковья

Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка стали первой и второй «Вице-мисс Россия — 2025».

Представительница Московской области, 22-летняя Анастасия Венза, победила в конкурсе «Мисс Россия — 2025», финал которого проходил в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

В нём участвовали 50 девушек из разных регионов страны. Анастасия Венза является студенткой Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Долгое время она играла в волейбол. Сейчас девушка увлекается верховой ездой.

Венза, как обладательница титула «Мисс Россия», может принять участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка стали первой и второй «Вице-мисс Россия — 2025».

Участниц мероприятия оценивало жюри, в которое вошли: заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, телеведущая Оксана Федорова («Мисс Вселенная — 2002»), певица Татьяна Котова («Мисс Россия — 2006»), заслуженный художник РФ Игорь Чапурин и гендиректор конкурса Анастасия Беляк.

Напомним, в конкурсе «Мисс Россия — 2024» победу одержала Валентина Алексеева из Чувашии. Она учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Титулы первой и второй «Вице-мисс — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.