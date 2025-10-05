В двух районах Хабаровского края сохраняются перебои с поставкой бензина

В минпромторге Хабаровского края сообщили, что ситуация с бензином в регионе находится на постоянном контроле. При этом в Советско-Гаванском и Ванинском районах до сих пор сохраняются перебои с обеспечением топливом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для решения проблемы власти предпринимают целый ряд мер. Направлено обращение в Министерство энергетики России с просьбой помочь наладить регулярные поставки. Также ведутся переговоры с компанией «Роснефть» об ускорении отправки уже оплаченного топлива по железной дороге.
Кроме того, правительство края обратилось к Комсомольскому нефтеперерабатывающему заводу с просьбой увеличить объемы топлива для независимых заправок. А к крупным нефтяным компаниям направлены обращения о выделении бензина по прямым договорам.
Работа по стабилизации ситуации на топливном рынке края ведется круглосуточно.