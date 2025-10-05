В двух районах Хабаровского края сохраняются перебои с поставкой бензина

В минпромторге Хабаровского края сообщили, что ситуация с бензином в регионе находится на постоянном контроле. При этом в Советско-Гаванском и Ванинском районах до сих пор сохраняются перебои с обеспечением топливом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.