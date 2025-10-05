В РФ водителям, скрывающим номер авто, грозит лишение прав на 1,5 года

Российские водители могут лишиться прав на полтора года за намеренное сокрытие номеров автомобиля. Об этом напомнил автоэксперт Роман Чикун.
Эксперт напомнил, что ранее такой меры не было предусмотрено, а водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, могли быть наказаны лишь штрафом в 5 тысяч рублей.
По словам Чикуна, наказание последует также в том случае, если номер машины намеренно был замаскирован грязью или снегом.
«Таким образом, лазейки практически не остаётся», — сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что за два года инспекторы обнаружили 61,8 тысячи авто с закрытыми номерами на платных парковках Петербурга.
Накануне сайт KP.RU рассказывал, как петербуржец установил на свою иномарку рамку, которая помогала скрывать номера машины с помощью пульта управления.
А вот что показали данные социологического опроса: 90% россиян заявили, что сталкивались с нечитаемыми номерами на машинах, но только 1% сознались, что им самим случалось прикрывать свой номер перед камерой.
Также была названа главная причина, по которой автомобилисты маскируют государственные номерные знаки своих машин, — нежелание платить за парковку или за проезд по платным дорогам.