В РФ водителям, скрывающим номер авто, грозит лишение прав на 1,5 года

Автоэксперт Чикун рассказал, что грозит водителям в РФ за сокрытие номеров автомобилей, в том числе грязью или снегом.

Источник: Комсомольская правда

Российские водители могут лишиться прав на полтора года за намеренное сокрытие номеров автомобиля. Об этом напомнил автоэксперт Роман Чикун.

Эксперт напомнил, что ранее такой меры не было предусмотрено, а водители, закрывавшие номер бумажкой или шторкой, могли быть наказаны лишь штрафом в 5 тысяч рублей.

По словам Чикуна, наказание последует также в том случае, если номер машины намеренно был замаскирован грязью или снегом.

«Таким образом, лазейки практически не остаётся», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за два года инспекторы обнаружили 61,8 тысячи авто с закрытыми номерами на платных парковках Петербурга.

Накануне сайт KP.RU рассказывал, как петербуржец установил на свою иномарку рамку, которая помогала скрывать номера машины с помощью пульта управления.

А вот что показали данные социологического опроса: 90% россиян заявили, что сталкивались с нечитаемыми номерами на машинах, но только 1% сознались, что им самим случалось прикрывать свой номер перед камерой.

Также была названа главная причина, по которой автомобилисты маскируют государственные номерные знаки своих машин, — нежелание платить за парковку или за проезд по платным дорогам.