Губернатор поздравил учителей Хабаровского края с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что в крае продолжается работа по поддержке учителей и улучшению качества образования. Педагоги уже получают различные выплаты, надбавки и компенсации, особенно в сельской местности. По поручению президента России для учителей также будет расширена возможность получить льготную ипотеку под 2% годовых.