Губернатор поздравил учителей Хабаровского края с профессиональным праздником

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил всех педагогов региона с Международным днем учителя. В своем обращении он отметил, что работа учителя — это не только передача знаний, но и воспитание детей собственным примером. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор подчеркнул, что в крае продолжается работа по поддержке учителей и улучшению качества образования. Педагоги уже получают различные выплаты, надбавки и компенсации, особенно в сельской местности. По поручению президента России для учителей также будет расширена возможность получить льготную ипотеку под 2% годовых.
Дмитрий Демешин выразил благодарность более чем 23 тысячам работников образования края за их труд, терпение и любовь к профессии. Он назвал их работу основой для будущего успеха детей и всей страны.