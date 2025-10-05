Ботанический сад Владивостока вывел новый сорт пиона

Ботанический сад-институт ДВО РАН во Владивостоке получил официальный патент на новый, уникальный сорт древовидного пиона. Сорт символично назван «300 лет РАН» в честь предстоящего юбилея Российской академии наук.
Авторами растения стали научные сотрудники института — кандидат биологических наук Людмила Миронова и руководитель научно-производственного отдела Алексей Салохин. Селекционная работа велась почти десятилетие: семена от сорта «Шимадайдзин» были получены в 2013 году, а первое цветение нового пиона ученые наблюдали только в 2018-м.
Новый пион отличается не только символичным названием, но и впечатляющими декоративными качествами. Куст вырастает до 90 см в высоту и украшен крупными, до 20 см в диаметре, полумахровыми цветами. Лепестки имеют нежно-розовый оттенок с контрастными темными жилками. Особенностью сорта является то, что на второй день после раскрытия цветок поднимается в вертикальное положение, демонстрируя свою красоту, и источает приятный аромат.
Как подчеркивают создатели, ключевое преимущество «300 лет РАН» — высокая устойчивость к непростым погодным условиям Приморского края, что выгодно отличает его от многих существующих сортов.
«Высадка нового сорта в экспозицию сада запланирована на 2026 год, и тогда все желающие смогут лично оценить его красоту», — отметил Алексей Салохин.
Получение патента подтверждает уникальность сорта и является значимым событием для российских ботаников и садоводов.