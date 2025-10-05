Ботанический сад Владивостока вывел новый сорт пиона

Новый пион отличается не только символичным названием, но и впечатляющими декоративными качествами. Куст вырастает до 90 см в высоту и украшен крупными, до 20 см в диаметре, полумахровыми цветами. Лепестки имеют нежно-розовый оттенок с контрастными темными жилками. Особенностью сорта является то, что на второй день после раскрытия цветок поднимается в вертикальное положение, демонстрируя свою красоту, и источает приятный аромат.