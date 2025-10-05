Ричмонд
СВО
Трамп: прекращение огня начнётся, когда ХАМАС согласится на условия США

Трамп пригрозил отменить «мирную сделку», если ХАМАС не выпустит заложников.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если движение ХАМАС согласится на предложенную Вашингтоном «линию отвода» израильских военных, прекращение огня вступит в силу.

Он уточнил, что начнётся обмен заключёнными, а также заложниками.

«Когда ХАМАС подтвердит, прекращение огня вступит в силу немедленно, начнётся обмен заложниками и заключёнными», — написал Трамп на своей странице в соцсети X*.

Напомним, движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой. Трамп подчеркнул, что Израилю на фоне согласия ХАМАС следует прекратить бомбардировки. Военные Израиля остановили операцию по захвату города Газа.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, что израильская сторона готова начать приём всех заложников, удерживаемых в Газе.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ХАМАС отменить «мирную сделку», если члены палестинского движения не выпустят заложников.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

