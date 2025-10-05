Российским пенсионерам станет доступна единовременная выплата до 440 тысяч рублей

В 2026 году россияне, достигшие пенсионного возраста и имеющие накопительную пенсию в размере менее 440 тысяч рублей, смогут получить всю сумму единовременно. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Право на единовременную выплату накопительной пенсии получат женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, если размер их накопительной пенсии, пересчитанный на месяц, составляет менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера. По прогнозам на 2026 год, этот порог составит около 439 тысяч рублей.
По оценкам Социального фонда России, более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться правом на такую выплату. При этом средняя сумма единовременной выплаты составит чуть более 61 тысячи рублей, однако конечная сумма будет зависеть от индивидуальных накоплений каждого пенсионера. В случае, если сумма накоплений превысит установленный порог, пенсионеры будут получать накопительную часть пенсии в течение всей жизни, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но это доступно только при строго определенных условиях. Он отметил, что военнослужащие, выслужившие положенный срок, после достижения возраста для страховой пенсии могут оформить ее дополнительно.