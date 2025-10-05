Российским пенсионерам станет доступна единовременная выплата до 440 тысяч рублей

Право на единовременную выплату накопительной пенсии получат женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, если размер их накопительной пенсии, пересчитанный на месяц, составляет менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера. По прогнозам на 2026 год, этот порог составит около 439 тысяч рублей.