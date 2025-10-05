Путин поблагодарил педагогов за ответственный и благородный труд

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором поздравил педагогов с Днём учителя и выразил благодарность за их труд, сообщает Кремль.
«Искренне рад поздравить с Днём учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаёте свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», — сказал глава государства в записи, опубликованной на его сайте.
Президент отметил, что педагоги прилагают все усилия, чтобы их учащиеся получили необходимые знания и сформировали крепкую целостную основу, что поможет их успехам в будущем. По словам Путина, работа учителей требует терпения, мудрости, душевной щедрости и умения раскрывать талант детей.
«Сегодняшний праздник вызывает особые, самые тёплые чувства у миллионов наших сограждан», — добавил российский лидер.
Напомним, 3 октября Владимир Путин уже поздравлял педагогов с предстоящим Днём учителя. Он выступил с речью на церемонии награждения учителей и наставников героев специальной военной операции. Глава государства обратил внимание, что самобытная и суверенная система образования дает стране силу и укрепляет ее позиции.