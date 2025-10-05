Новосибирским водителям напомнили о штрафах за неправильную перевозку детей

В Новосибирской области могут существенно повысить штрафы за нарушение правил перевозки детей. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предполагает ужесточение наказаний за отсутствие детского автокресла или неправильное его использование. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил, что размер штрафа для водителей предлагается увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.
По словам депутата, необходимость таких мер вызвана ростом числа ДТП, в которых дети получают травмы из-за неправильной перевозки. Он отметил, что действующие санкции не пересматривались почти десять лет и уже не выполняют своей профилактической функции.
«Следующий логичный шаг — ужесточение ответственности. И это не штраф ради штрафа, а попытка изменить отношение взрослых, спасти жизнь и здоровье детей», — подчеркнул Федяев.
Кроме того, парламентарий напомнил, что с 1 сентября 2024 года в ПДД введено точное определение детских удерживающих устройств. Теперь использование небезопасных адаптеров и ремней запрещено. Поэтому новосибирским автомобилистам стоит уделить особое внимание выбору сертифицированных автокресел, соответствующих новым требованиям.