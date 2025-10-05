Новосибирским водителям напомнили о штрафах за неправильную перевозку детей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев пояснил, что размер штрафа для водителей предлагается увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.