Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Материнский капитал и другие выплаты на детей будут проиндексированы с 1 февраля, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Она напомнила, что материнский капитал ежегодно индексируется по уровню инфляции предыдущего года. В 2026 году размер индексации составит 6,8%.
«Таким образом, сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, “доплата” за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей», — пояснила она.
В следующем году также вырастут пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом появится возможность вернуть часть НДФЛ. Это получится сделать, если семья соответствует определенным условиям, заключила Дайнеко.