Губернатор Солодов предложил компенсировать расходы на спасателей при нарушениях

«Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после её проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и после согласования с МЧС внести в Государственную думу соответствующую законодательную инициативу», — сообщил Солодов.