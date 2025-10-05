В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате заслуженным учителям

«Есть территории с процентными надбавками к окладам, как, например, в Московской области — 20%. В некоторых субъектах доплаты фиксированные. Например, в Северной Осетии — 1,5 тысячи рублей, а в других регионах заслуженные учителя могут получать единовременные выплаты с небольшой ежемесячной надбавкой», — сказал он.