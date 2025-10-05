В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы. Меры безопасности введены с 04:10 по Москве. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Кроме того, с 01:10 5 октября временные ограничения действуют в аэропорту Тамбова. Меры ввели для обеспечения безопасности перелетов пассажиров.
«Аэропорт НИЖНИЙ НОВГОРОД. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
В субботу, 4 октября, от удара ВСУ пострадал житель Брянской области. Украинские беспилотники попытались атаковать поселок Погар. В результате повреждения получил автовокзал. Повреждены также транспортные средства. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Ему оказали необходимую помощь.