Бадалян: Соглашение между Ереваном и Баку не касается пограничников РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян уточнила, что присутствие российских пограничников на армяно-иранской границе не будет затронуто подписанием мирного соглашения между Ереваном и Баку.
В интервью изданию PassBlue она заявила, что этот вопрос регулируется отдельным двусторонним соглашением между Арменией и Россией.
Таким образом, как пояснила представитель МИД, российские пограничники продолжат патрулировать армяно-иранскую границу, и это не связано с парафированным мирным договором с Азербайджаном.
8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Президент России Владимир Путин в среду, 3 сентября, заявил, что в отношениях России и Азербайджана присутствуют проблемы, но интерес к развитию связей все расставит на свои места.
1 сентября вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва работает над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество является важным фактором для этих стран. Чиновник также рассказал о межправительственной комиссии, на которой стороны обоих государств отметили развитие экономического сотрудничества.