В России ужесточены наказания за сокрытие номеров авто

Автомобилистов в Российской Федерации могут лишить водительского удостоверения сроком до полутора лет за умышленное сокрытие регистрационных знаков транспортного средства, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на автоэксперта.

Он отметил, что ранее подобная мера ответственности не применялась, а водители, заклеивавшие номера бумагой или использующие специальные шторки, ограничивались денежным взысканием в размере пяти тысяч рублей.

Как пояснил специалист, санкции последуют и в ситуации, когда номерной знак был преднамеренно загрязнен или занесен снегом. «Фактически, возможности для обхода правила практически устранены».

