Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили об изменениях в системе получения квитков по ЖКХ

Депутат Якубовский рассказал, как изменится срок получения квитанций за ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В России с марта 2026 года обновят график получения квитанций за ЖКХ. Начиная со следующей весны, граждане станут получать платежки до 5-го числа каждого месяца. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский, транслирует РИА Новости.

Спикер уточнил, что сроки сдвинули для удобства УК и самих граждан. У жильцов появится уверенность в корректном формировании квитанций. У управляющих компаний между тем станет больше времени для начисления платежей, пояснил депутат.

«Мы рассчитываем, что в итоге люди будут тратить меньше времени и нервов на разбирательства, а платежи станут более понятными и предсказуемыми», — добавил Александр Якубовский.

В 2026 году также некоторым россиянам откроется возможность для получения единовременной выплаты по накопительной пенсии. Стоит отметить, что прожиточный минимум для пенсионеров составит 16,2 тысячи рублей.