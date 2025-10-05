Россиянам напомнили об изменениях в системе получения квитков по ЖКХ

В России с марта 2026 года обновят график получения квитанций за ЖКХ. Начиная со следующей весны, граждане станут получать платежки до 5-го числа каждого месяца. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский, транслирует РИА Новости.
Спикер уточнил, что сроки сдвинули для удобства УК и самих граждан. У жильцов появится уверенность в корректном формировании квитанций. У управляющих компаний между тем станет больше времени для начисления платежей, пояснил депутат.
«Мы рассчитываем, что в итоге люди будут тратить меньше времени и нервов на разбирательства, а платежи станут более понятными и предсказуемыми», — добавил Александр Якубовский.
В 2026 году также некоторым россиянам откроется возможность для получения единовременной выплаты по накопительной пенсии. Стоит отметить, что прожиточный минимум для пенсионеров составит 16,2 тысячи рублей.