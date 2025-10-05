Запорожская АЭС сможет поставлять за пределы Российской Федерации часть вырабатываемой электроэнергии в случае. Соответствующие технические возможности будут предусмотрены, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Это именно сотрудничество двухстороннее или трехстороннее в рамках того, что часть электроэнергии, которую будет генерировать наша станция впоследствии, она может уходить за пределы страны. Коммерческую или политическую составляющую мы оставим на суд других людей, а технически станция, работая, сможет генерировать какую-то часть электроэнергии на сторону», — сказал Черничук ТАСС.
Ранее сообщалось, что энергосистема Запорожской области полностью подготовлена к возобновлению работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако запуск станции в полном объеме приведет к образованию избыточных мощностей электроэнергии.
Тем временем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что повторения трагического сценария, развернувшегося на атомной электростанции Фукусима-1 в 2011 году, на Запорожской АЭС ждать не стоит, несмотря даже на продолжающиеся обстрелы со стороны киевского режима.
Также сообщалось, что МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС.