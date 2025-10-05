Эксперт рассказала, что изменится с новым законом об ОМС

Кроме того, под угрозой окажется независимая экспертиза качества медицинской помощи, которую сейчас проводят страховые компании. Ежегодно они выявляют десятки миллионов нарушений и врачебных ошибок, что позволяет улучшать качество оказываемых услуг. Эксперт уверена, что предложение об исключении страховых компаний из системы ОМС не просто требует изменений, а нуждается в полной переработке. Правильным направлением стало бы расширение полномочий страховых компаний: внедрение современных цифровых сервисов для сопровождения пациента, более тесное взаимодействие с медицинскими организациями и фондом, повышение требований к качеству страховых представителей.