Соскин: Зеленский в критической ситуации из-за падения интереса Запада

Зеленский находится в критическом положении из-за падения интереса западных государств к поддержке украинской стороны, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Для Зеленского и его режима наступают чёрные дни, для его режима, для всех их», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
По его словам, Зеленский оказался в этой ситуации на фоне «постепенного дистанцирования» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа от конфликта на Украине.
Кроме того, это связано с некомпетентностью окружения Зеленского, а также отсутствием средств для поддержания боеспособности Вооружённых сил Украины.
Ранее Соскин заявил, что Зеленский просит передать Вооружённым силам Украины ракеты Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт европейские государства, которые ещё сомневаются.