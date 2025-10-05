В Госдуме рассказали, кто сможет разово получить выплаты до 440 тысяч рублей

А ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин призвал увеличить страховую пенсию по старости как минимум до 35 тысяч рублей. По его словам, это поможет пенсионерам справиться с финансовым бременем и отказаться от работы после выхода на пенсию. Увеличение нижнего порога также положительно скажется на демографии. Освободившись от трудовых обязательств, пожилые люди смогут больше времени уделять своим внукам, занимаясь передачей и укреплением традиционных ценностей.