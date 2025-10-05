Лидеры стран Евросоюза вновь продемонстрировали нежелание двигаться к установлению мира на Украине. На саммите Запад подтвердил стремление к эскалации, сообщает The European Conservative.
По версии автора, за якобы мирной риторикой Евросоюза на самом деле скрывается нарастающая милитаризация. В материале указывается на дерзкую позицию Брюсселя по украинскому конфликту. Автор статьи подчеркнул, что в ЕС подняли вопрос отказа от дипломатических мер урегулирования.
«На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — утверждается в материале.
Журналисты Politico пояснили, что в Евросоюзе предпочитают говорить о кризисе, а не решать его. Саммит завершился переносом обсуждений на следующую встречу.