Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единственную выжившую туристку спустили с Вилючинского вулкана

Единственная выжившая туристка, пострадавшая при восхождении на Вилючинский вулкан, была успешно спущена спасателями к подножью горы. Об этом стало известно в воскресенье, 5 октября.

Единственная выжившая туристка, пострадавшая при восхождении на Вилючинский вулкан, была успешно спущена спасателями к подножью горы. Об этом стало известно в воскресенье, 5 октября.

Женщина, несмотря на переохлаждение и невозможность самостоятельно передвигаться, не получила серьезных травм. Ее пришлось транспортировать на носилках в условиях плохой погоды и сильного ветра.

Двое других участников восхождения — мужчина и женщина — сорвались с вулкана и погибли от полученных травм. Спасатели продолжают спуск с телами погибших, ожидается, что они прибудут в лагерь позже из-за сложности маршрута, передает Telegram-канал Shot.

Утром 4 октября стало известно, что на Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана. По данным службы спасения, двое туристов получили травмы рук и ног, сорвавшись во время восхождения на вулкан.

Впоследствии сотрудники МЧС обнаружили двух пострадавших альпинистов и приступили к подготовке их спуска. Минздрав региона опубликовал кадры спасателей, поднимающихся на вулкан. Позже стало известно, что один из туристов скончался. Позже удалось найти третью участницу экспедиции.