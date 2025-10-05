Единственную выжившую туристку спустили с Вилючинского вулкана

Единственная выжившая туристка, пострадавшая при восхождении на Вилючинский вулкан, была успешно спущена спасателями к подножью горы. Об этом стало известно в воскресенье, 5 октября.
Женщина, несмотря на переохлаждение и невозможность самостоятельно передвигаться, не получила серьезных травм. Ее пришлось транспортировать на носилках в условиях плохой погоды и сильного ветра.
Двое других участников восхождения — мужчина и женщина — сорвались с вулкана и погибли от полученных травм. Спасатели продолжают спуск с телами погибших, ожидается, что они прибудут в лагерь позже из-за сложности маршрута, передает Telegram-канал Shot.
Утром 4 октября стало известно, что на Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана. По данным службы спасения, двое туристов получили травмы рук и ног, сорвавшись во время восхождения на вулкан.