Адвокат рассказал об особо опасных схемах мошенников

Ранее россиянам назвали главный признак мошенничества в сфере инвестиций. Главные «красные флажки»: заоблачная прибыль (если вам обещают 1400% прибыли, знайте — это невозможно), обман со страховкой (не ведитесь на заверения о страховании частных инвестиций. ЦБ РФ страхует только вклады в банках), переводы на карты физлиц через СБП — прямой путь к потере денег (такие переводы почти наверняка означают, что вы свои деньги больше не увидите). МВД обращает внимание на то, что истории о стремительном обогащении, которые вызывают интерес и восхищение, на самом деле показывают лишь исключительные случаи.