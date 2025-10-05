Ричмонд
В Ярославле временно ограничена работа аэропорта

Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропорта для обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Ярославля прекратил принимать и отправлять рейсы в ночь на воскресенье 5 октября. Это временная мера, предпринятая в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в опубликованном в Telegram-канале ведомства релизе.

В то же время аэропорт Тамбова также временно работает в ограниченном режиме. Такая же мера введена в отношении воздушной гавани в Нижнем Новгороде, это должно обеспечить безопасность полётов.

Ранее в аэропорту Казани были введены временные ограничения на приём и выпуск всех типов воздушных судов.

А вот аэропорт Вильнюса приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров. Были отменены несколько рейсов.