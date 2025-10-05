Россиянам перечислили детские выплаты, которые вырастут в 2026 году

По словам Дайнеко, также увеличатся суммы других детских выплат: единовременное пособие при рождении ребенка (до 28 773 рублей), максимальная сумма пособия по беременности и родам, которая полагается работающим женщинам (до 955,8 тысячи рублей). Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет тоже будет увеличен (до 83 тысяч рублей в месяц) и, в связи с повышением МРОТ, минимальный размер пособия по больничному листу также увеличится.