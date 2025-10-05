Минпросвещения: Дети мигрантов смогут повторно сдать экзамен по русскому языку

Министерство просвещения Российской Федерации предоставляет все возможности для повторной сдачи тестирования по русскому языку детьми мигрантов, претендующими на обучение в российских школах. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
По его словам, те, кто не прошел тестирование, могут изучить русский язык, чтобы соответствовать требованиям для зачисления.
— Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык. В этих целях созданы условия для обучения и есть возможность и научиться русскому языку, и пройти тестирование повторно, — цитирует Бугаева ТАСС.
Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.