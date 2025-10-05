Минпросвещения: Дети мигрантов смогут повторно сдать экзамен по русскому языку

Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.