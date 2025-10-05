Ричмонд
Минпросвещения: Дети мигрантов смогут повторно сдать экзамен по русскому языку

Министерство просвещения Российской Федерации предоставляет все возможности для повторной сдачи тестирования по русскому языку детьми мигрантов, претендующими на обучение в российских школах. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

По его словам, те, кто не прошел тестирование, могут изучить русский язык, чтобы соответствовать требованиям для зачисления.

— Для того, чтобы учиться в школе, необходимо знать русский язык. В этих целях созданы условия для обучения и есть возможность и научиться русскому языку, и пройти тестирование повторно, — цитирует Бугаева ТАСС.

Ранее глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Он также отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут представлять серьезную угрозу с точки зрения криминогенной обстановки.

Также глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР, заявил, что бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов нужно вовсе отменить, а количество попыток сдачи теста по русскому языку — ограничить.

