Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток

Второй — сжигание в специальной яме глубиной от 30 см и не менее одного метра в диаметре. Костер в этом случае должен разводиться не менее чем в 15 метрах от зданий. Территорию в радиусе 10 метров следует очистить от воспламеняющихся материалов.