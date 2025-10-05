Адвокат предупредила о штрафе за сжигание листвы и веток

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осенью дачники традиционно сжигают сухую листву и ветки. В каких случаях это может обернуться штрафом, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, для утилизации мусора на участке существуют два способа. Первый —использование металлической емкости объемом до одного кубометра. От нее до строений должно быть не менее 7,5 метра.
Второй — сжигание в специальной яме глубиной от 30 см и не менее одного метра в диаметре. Костер в этом случае должен разводиться не менее чем в 15 метрах от зданий. Территорию в радиусе 10 метров следует очистить от воспламеняющихся материалов.
«При любом способе запрещено оставлять огонь без присмотра», — предупреждает адвокат.
Штраф за нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Он еще выше в условиях противопожарного режима и если из-за несоблюдения норм возник пожар, заключила Кудерко.