Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 октября

У Рыб сегодня не самый удачный день для общения. Вы сами не замечаете, как начинаете чаще критиковать окружающих и закрывать глаза на собственные недостатки. Лучше отложить важные обсуждения на другое время и не возвращаться к старым проблемам или обидам — это может привести к конфликтам. Держите себя в руках, и все будет в порядке, пишет «Российская газета».