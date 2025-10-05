Ричмонд
Цена на бензин превысила 65 ₽ за литр в Иркутской области

Цена АИ-95 составила 67 рублей 38 копеек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На автозаправочных станциях Иркутской области к началу октября средняя стоимость бензина значительно выросла. Теперь цена за литр топлива превышает 65 рублей, и это касается всех марок бензина, кроме дизельного, которое остается относительно стабильным — 76 рублей 31 копейка за литр. Об этом сообщает издание «Байкал 24».

По данным на начало октября, средняя цена АИ-95 составила 67 рублей 38 копеек, АИ-92 — 63 рубля 9 копеек, а цена за литр АИ-98 достигла 86 рублей 51 копейки.

Иркутская область занимает третье место по дороговизне топлива среди регионов Сибирского федерального округа. Лидером по ценам на бензин является Республика Тыва, где литр стоит в среднем 72 рубля 22 копейки. На втором месте — Красноярский край, где средняя цена составляет 65 рублей 47 копеек за литр. Иркутская область отстает от Красноярского края всего на две копейки, и ее средняя цена составляет 65 рублей 45 копеек за литр.