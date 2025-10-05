В аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов действуют в воздушных гаванях Ярославля и Нижнего Новгорода, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Нижний Новгород (“Стригино”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — добавил он.
Ранее сообщалось о временных ограничениях в аэропортах Сочи и Геленджика.