Психолог Лосевская посоветовала давать детям наличные деньги на свои траты

«Конечно, лучше наличными. И не следует сильно контролировать. В какой-то момент все равно родительский контроль будет включаться, но не стоит впадать в слежку, лучше проявлять лишь некое любопытство, чтобы ребенок мог прийти и рассказать, что он купил, поделиться своими тратами как с другом. Ребенок впитывает все повадки от взрослых, поэтому родителям важно воспитать финансово грамотного и ответственного человека, который будет уметь управлять деньгами, но не станет их рабом», — отметила специалист.