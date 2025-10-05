Ричмонд
Психолог Лосевская посоветовала давать детям наличные деньги на свои траты

Психолог отметила, что целью родителя должен стать не тотальный контроль над тратами ребенка, а воспитание финансово грамотного и ответственного человека.

Источник: Аргументы и факты

Деньги детям на карманные расходы лучше давать наличными, но стоит не переусердствовать с контролем, отметила в беседе с aif.ru психолог Юлия Лосевская.

«Конечно, лучше наличными. И не следует сильно контролировать. В какой-то момент все равно родительский контроль будет включаться, но не стоит впадать в слежку, лучше проявлять лишь некое любопытство, чтобы ребенок мог прийти и рассказать, что он купил, поделиться своими тратами как с другом. Ребенок впитывает все повадки от взрослых, поэтому родителям важно воспитать финансово грамотного и ответственного человека, который будет уметь управлять деньгами, но не станет их рабом», — отметила специалист.

Лосевская отметила, что не следует использовать карманные деньги в качестве инструмента наказания или поощрения ребенка.

Психолог также пояснила, что первые деньги ребенку можно начать давать тогда, когда у него появляется потребность в самостоятельных тратах. Такой период наступает примерно с 6−7 лет или позже.

Ранее психолог рассказала, нужно ли платить детям за хорошее поведение.