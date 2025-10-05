Никулин: ВСУ бьет по саркофагу ЧАЭС, вынуждая выйти прячущихся беглецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по Чернобыльскому саркофагу, чтобы вынудить покинуть зону ЧАЭС украинцев, которые там прячутся от мобилизации, заявил aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
«Киевский режим бьет по саркофагу ЧАЭС, скорее всего, для того, чтобы напугать этих самых “ухиллянтов”. Заставить их вернуться, выйти из зоны отчуждения, куда сами украинские нацисты, видимо, опасаются проникать», объяснил свою точку зрения эксперт.
По словам Никулина, даже полгода жизни в зоне Чернобыля могут нанести непоправимый вред здоровью. Украинцам, которые скрываются там от ТЦК, грозят лучевая и онкологические заболевания.
Как сообщают СМИ, число украинцев, которые перебрались в зону Чернобыля после 2022 года официально составляет несколько тысяч человек. По факту их может быть в несколько раз больше. В Сети набирают популярность ролики, герой который знакомит со своим бытом в заброшенном доме. В соцсетях можно встретить предложения помощи найти подходящее жилье для тех, кто хочет спрятаться в Чернобыльской зоне от ТЦК.