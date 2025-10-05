Никулин: ВСУ бьет по саркофагу ЧАЭС, вынуждая выйти прячущихся беглецов

Как сообщают СМИ, число украинцев, которые перебрались в зону Чернобыля после 2022 года официально составляет несколько тысяч человек. По факту их может быть в несколько раз больше. В Сети набирают популярность ролики, герой который знакомит со своим бытом в заброшенном доме. В соцсетях можно встретить предложения помощи найти подходящее жилье для тех, кто хочет спрятаться в Чернобыльской зоне от ТЦК.