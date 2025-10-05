Трамп приказал направить в Чикаго 300 бойцов нацгвардии

Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов национальной гвардии в американский город Чикаго (штат Иллинойс), где усилилась напряженность между федеральными агентами и протестующими, сообщил Белый дом.
«Трамп утвердил (отправку в Чикаго — прим. ред.) 300 нацгвардейцев для защиты федеральных служащих и активов», — сказала журналистам представитель администрации Соединённых Штатов Абигейл Джексон.
Она отметила, что глава государства не собирается «закрывать глаза на беззаконие», которое наблюдается в американских городах.
Напомним, 1 сентября телеканал CNN сообщал, что власти США решили начать в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами. Для этого они решили направить в город бронетехнику, нацгвардию, иммиграционную и таможенную полицию (ICE).
6 сентября Трамп не исключил возможность привлечения Пентагона для решения миграционного кризиса в Чикаго. Также сообщалось, что сотрудники ICE приступили к задержаниям в городе, кадры которых появились в Сети.