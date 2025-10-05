Ричмонд
На Камчатке хотят ввести закон о компенсации расходов на спасательные операции: вот с кого предлагают требовать оплату

Солодов: нарушившие правила безопасности должны оплатить расходы на спасение.

Источник: Комсомольская правда

Если организаторы туристического похода нарушили правила безопасности и произошло ЧП, расходы на спасательную операцию должны подлежать возмещению. С таким предложением выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Чиновник предложил ввести соответствующие нормы в федеральное законодательство.

«Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу», — написал чиновник в Telegram-канале.

Предложение Солодова появилось на фоне ЧП с группой туристов, которые сорвались с горы при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Два человека при этом погибли. Сообщалось, что группа не согласовала своё восхождение с МЧС.

Как в КБР искали пропавших на высоте 5000 метров на Эльбрусе пятерых иностранных туристов, не зарегистрировавших свою группу в МЧС, читайте здесь на KP.RU.

