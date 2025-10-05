Под Красноярском саперы обезвредили старый артиллерийский снаряд. Его обнаружил на своем огороде житель деревни Кузнецово. Проводил земляные работы, случайно наткнулся на проржавевший кусок металла. И сразу же позвонил на номер экстренных служб.
На место вскоре примчались сотрудники ОМОНа с саперами. Территорию оцепили, людей эвакуировали подальше. Специалисты осмотрели боеприпас и определили: артиллерийский, с признаками очень глубокой коррозии. То есть требует особой осторожности.
Справились на отлично: вывезли на полигон и уничтожили. Как он оказался в огороде в деревне, остается только гадать. Возможно, остался с военных времен, когда в Красноярске несколько предприятий производили снаряды для фронта.