Гагин: участники тайных операций в трубах рискуют никогда из них не выйти

Главные опасности тайных подземных операций в зоне СВО заключаются в нехватке воздуха и возможности подтоплений и обвалов, сообщил в беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Напомним, ранее командир с позывным Тихий рассказал, что российские бойцы скрытно подобрались по трубе коллектора к позициям ВСУ в ДНР и выбили противника.
Он отметил, что противник знал о передвижении бойцов по трубам и несколько раз открывал огонь.
Гагин подчеркнул, что во время подобных операций бойцы сталкиваются с самыми разными опасностями.
«Там трудно дышать, часто сложно продвигаться по этим коммуникациям. Они бывают затопленными, загазованными, там бывают завалы. И, кстати, опасность обвалов сохраняется на всем протяжении маршрута. Есть же еще люди, страдающие клаустрофобией. В целом такие операции — большой риск, поэтому те, кто в них участвует, настоящие герои», — отметил он.
Военный эксперт добавил, что похожие операции часто проходят в рамках СВО, однако не о всех становится известно массово. Гагин уточнил, что зачастую после такого тяжело пути бойцы еще и вступают в бой с противником.
«Чаще всего, если в конце подземного пути тебе придется вступить в бой, а ты истощен, физически и морально вымотан, то становится вдвойне тяжело. Особенно, если противник осведомлен и ждет, то бой очень тяжелым будет», — добавил он.
Ранее Гагин рассказал, что бойцов РФ на тайных подземных операциях защищают дыхательные аппараты шахтеров.