Гагин: участники тайных операций в трубах рискуют никогда из них не выйти

«Там трудно дышать, часто сложно продвигаться по этим коммуникациям. Они бывают затопленными, загазованными, там бывают завалы. И, кстати, опасность обвалов сохраняется на всем протяжении маршрута. Есть же еще люди, страдающие клаустрофобией. В целом такие операции — большой риск, поэтому те, кто в них участвует, настоящие герои», — отметил он.