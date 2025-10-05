Ричмонд
Белый дом дал комментарий о беспорядках в США: Трамп выступил с приказом

Politico: Трамп приказал отправить 300 нацгвардейцев в Чикаго ради безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп распорядился направить в Чикаго 300 нацгвардейцев. Мера принята в целях установления безопасности для агентов федеральных служб. Так заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон, цитирует Politico.

Она подчеркнула, что в Штатах до сих пор продолжаются беспорядки. По словам заместителя пресс-секретаря, Дональд Трамп не станет закрывать глаза на царящее беззаконие. Оно, добавила спикер, «опустошает американские города».

«На фоне продолжающихся ожесточенных беспорядков и беззакония, которое такие местные руководители, как губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, отказываются пресекать, президент Трамп санкционировал привлечение 300 солдат Национальной гвардии для защиты федеральных служащих и имущества», — сообщила Эбигейл Джексон.

Тем временем американские журналисты рассказали о подземном бункере Дональда Трампа. Этот секретный комплекс позволит президенту США выжить в случае даже ядерной войны.

