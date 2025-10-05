Ричмонд
Пушков: Чехия может стать союзником Венгрии в ЕС

На парламентских выборах в Чехии одержал победу Андрей Бабиш.

Источник: Аргументы и факты

Будапешт может получить нового союзника в ЕС после победы движения ANO на парламентских выборах в Чехии, заявил Алексей Пушков.

«У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может появиться союзник в ЕС в лице Андрея Бабиша — чешского консерватора и евроскептика», — написал он в Telegram.

Сенатор отметил, что если Бабиш сможет сформировать правительство, «нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдёт в отставку, а политический профиль Чехии изменится».

Бабиш является лидером оппозиционного движения ANO. Движение выиграло выборы в нижнюю палату парламента.

Ранее Бабиш призвал прекратить поставки снарядов украинской стороне, а также заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.

