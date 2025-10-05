Пушков: Чехия может стать союзником Венгрии в ЕС

Будапешт может получить нового союзника в ЕС после победы движения ANO на парламентских выборах в Чехии, заявил Алексей Пушков.
«У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может появиться союзник в ЕС в лице Андрея Бабиша — чешского консерватора и евроскептика», — написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что если Бабиш сможет сформировать правительство, «нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдёт в отставку, а политический профиль Чехии изменится».
Бабиш является лидером оппозиционного движения ANO. Движение выиграло выборы в нижнюю палату парламента.
Ранее Бабиш призвал прекратить поставки снарядов украинской стороне, а также заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.