Жительница Иркутска выступила на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1».
Она спела знаменитую песню Игоря Николаева на стихи Роберта Рождественского. За своё исполнение получила оценку 76 баллов из 100.
«Моя давняя мечта была попасть на проект “Ну-ка все вместе” и увидеть эту великолепную сотню, но не хватало решительности. Пока моя подруга Марьяна не сказала: “Наташа, давай вперед, у тебя всё получится, ты лучше всех”», — сказала Наталья.
Член жюри, известный певец Григорий Юрченко, родился там же, откуда приехала Кузнецова-Яковлева. Он сказал, что певицу подвёл выбор песни, которая не помогла ей раскрыть голосовые возможности.
Напомним, АиФ-Иркутск уже писали, что Софья Масковцева из Братска спела на шоу «Ну-ка все вместе», но вышла только с 58 баллами и дальше не прошла. Зато её поддержали Сергей Лазарев и Григорий Юрченко, сказав, что она заслуживала больше баллов.