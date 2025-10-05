Психолог Хорс объяснил, как отучиться материться

«Для любого изменения нужна первая мотивация, а вторая ресурс волевой. То есть сила воли, силы личности. И вот здесь человек будет разговаривать на матерном, если у него нет одного или другого. Мотивация может быть либо болевая, то есть он может поменяться, если осознает ущерб от такого своего поведения, или целевая, например, если он хочет войти в новую социальную группу, где мат не приветствуется или стремясь к цели показать детям правильный пример», — объяснил Хорс.