Психолог Хорс объяснил, как отучиться материться

Более трети россиян (34%) в ходе опроса ВЦИОМ признались, что используют мат в своей речи каждый день. Как отметил в разговоре с aif.ru кандидат психологических наук Михаил Хорс, они могут отучиться от сквернословия, если у них будут достаточная мотивация и волевой ресурс.
По словам эксперта, привычка материться связана с презрением к социальным нормам и с социальной средой, в которой человек рос и находится в настоящее время.
«В подобной среде понимают, что мат — это нецензурное выражение, порицаемое большим обществом. Но в рамках их социальной группы это может быть нормальной, естественной историей», — сказал он.
Психолог подчеркнул, что от мата в своей речи человек может избавиться.
«Для любого изменения нужна первая мотивация, а вторая ресурс волевой. То есть сила воли, силы личности. И вот здесь человек будет разговаривать на матерном, если у него нет одного или другого. Мотивация может быть либо болевая, то есть он может поменяться, если осознает ущерб от такого своего поведения, или целевая, например, если он хочет войти в новую социальную группу, где мат не приветствуется или стремясь к цели показать детям правильный пример», — объяснил Хорс.
Эксперт уточнил, что целевая мотивация обычно доступна людям с высокой личностной степенью развития, которые и так обычно не используют мат. Поэтому, по его словам, единственным способом отучить человека материться во многих случаях может стать создание дискомфортной обстановки, связанной с таким стилем общения. Это могут замечания или штрафы. Чем больше человека будут стыдить или штрафовать, тем больше он будет применять усилий для речевого контроля.
Ранее психолог Хорс рассказал, что мат в речи может быть признаком психопатии и социофобии.