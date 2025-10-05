В МВД призвали не указывать в соцсетях полностью фамилию, имя и отчество: вот почему это помешает мошенникам

Россиянам назвали ещё один метод противодействия мошенникам. Чтобы помешать злоумышленникам получить важную информацию и использовать её в преступных целях, МВД советует не публиковать в социальных сетях полностью фамилию, имя и отчество, а также не указывать дату рождения и не обнародовать номера своих телефонов.