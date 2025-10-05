Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД призвали не указывать в соцсетях полностью фамилию, имя и отчество: вот почему это помешает мошенникам

МВД советует россиянам не обнародовать номера телефонов и даты рождения.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам назвали ещё один метод противодействия мошенникам. Чтобы помешать злоумышленникам получить важную информацию и использовать её в преступных целях, МВД советует не публиковать в социальных сетях полностью фамилию, имя и отчество, а также не указывать дату рождения и не обнародовать номера своих телефонов.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Накануне Банк России опубликовал в Telegram-канале список из десяти фраз, которыми чаще всего пользуются кибермошенники для обмана россиян. Какие фразы должны насторожить, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем аферисты придумали новую схему похищения денег у россиян. Для этого они используют предупреждения о якобы новых налогах.