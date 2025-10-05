В МВД призвали не указывать в соцсетях полностью фамилию, имя и отчество: вот почему это помешает мошенникам

Россиянам назвали ещё один метод противодействия мошенникам. Чтобы помешать злоумышленникам получить важную информацию и использовать её в преступных целях, МВД советует не публиковать в социальных сетях полностью фамилию, имя и отчество, а также не указывать дату рождения и не обнародовать номера своих телефонов.
«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Накануне Банк России опубликовал в Telegram-канале список из десяти фраз, которыми чаще всего пользуются кибермошенники для обмана россиян. Какие фразы должны насторожить, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем аферисты придумали новую схему похищения денег у россиян. Для этого они используют предупреждения о якобы новых налогах.