Военные Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

Израильские военные перехватили ракету, выпущенную из Йемена, информирует ЦАХАЛ.
Ракета была запущена в сторону территории Израиля.
«Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля», — говорится в сообщении.
В некоторых районах Израиля были включены сирены из-за пуска снаряда со стороны Йемена.
Ранее сообщалось, что ВС Израиля провели очередную серию ударов по территории Йемена. Израильская сторона утверждает, что целью являются военные объекты хуситов.
Хуситы заявили, что в результате атаки погибли около 50 человек, в том числе женщины и дети.