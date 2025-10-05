Ричмонд
Военные Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

В некоторых районах Израиля были включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные перехватили ракету, выпущенную из Йемена, информирует ЦАХАЛ.

Ракета была запущена в сторону территории Израиля.

«Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля», — говорится в сообщении.

В некоторых районах Израиля были включены сирены из-за пуска снаряда со стороны Йемена.

Ранее сообщалось, что ВС Израиля провели очередную серию ударов по территории Йемена. Израильская сторона утверждает, что целью являются военные объекты хуситов.

Хуситы заявили, что в результате атаки погибли около 50 человек, в том числе женщины и дети.

