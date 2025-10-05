Ричмонд
Под угрозой замерзания остались жители одного из домов в Новосибирске

Дыры в кровле дома на улице Шукшина остаются не отремонтированными с июля после падения тополей во время грозы.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске жители дома № 12 на улице Шукшина столкнулись с угрозой замерзания зимой из-за повреждённой крыши, которая не ремонтируется с июля 2025 года. Об этом сообщили в Telegram-канале «Моя Первомайка».

«Обращение по данному вопросу находится в работе. При необходимости инспекцией будет проведено контрольное мероприятие в отношении управляющей организации. Ответ будет предоставлен в установленные законом сроки — 16 октября», — прокомментировали в региональной ГЖИ.

По данным канала, дыры в кровле образовались в середине июля после того, как во время грозы на крышу упали тополя, что приводило к затоплению квартир на втором этаже во время дождей, а с приближением зимы создаёт риск промерзания помещений.