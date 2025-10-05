Директор школы рассказал, почему пошел на СВО

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Директор школы, сейчас военнослужащий группировки войск «Восток», рассказал, что отправился добровольцем на СВО из-за своего патриотизма, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
В министерстве обороны РФ сообщили, что в гражданской жизни боец РФ работает директором школы. После начала специальной военной операции он принял решение добровольно отправиться в зону СВО.
«На гражданке….. директором школы работал, и работаю, ну если остался на должности… Как директор школы тут оказался? У нас молодежь сейчас какая пошла, наверное, сами видите. Им телефончики, ютюбчики подавай. Патриотизм показать на собственном примере. Как бы я воспитывался в такой семье — патриотов страны. Неважно, хорошо, плохо живется — если я здесь родился, значит, я и должен здесь остаться. Показать детям, надеюсь, на моем примере из этих же мальчишек вырастут такие же, может, как я», — сказал боец РФ группировки «Восток» с позывным «Директор».
В российском военном ведомстве отметили, что несмотря на сложности и высокую нагрузку, «Директор» сохраняет связь с педагогическим коллективом и учениками, которые интересуются его судьбой. Для них он остаётся примером человека, способного брать на себя ответственность.
«Директор» отметил, что задача перед военнослужащими Российской Федерацией стоит одна — «победить», также он передал «привет» всем своим ученикам и пожелал им, чтобы они вели себя хорошо.
«Обычная задача. Как и до этого задачи были. У нас она одна — дойти, победить и все. Вот и вся задача…… Привет, естественно, всем своим ученикам. Скоро все закончится, вернусь — будем дальше работать. Как говорится, чтобы вели себя хорошо. Самое главное, будут вести хорошо, будет все хорошо у них», — подчеркнул военнослужащий РФ.