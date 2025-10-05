Директор школы рассказал, почему пошел на СВО

«На гражданке….. директором школы работал, и работаю, ну если остался на должности… Как директор школы тут оказался? У нас молодежь сейчас какая пошла, наверное, сами видите. Им телефончики, ютюбчики подавай. Патриотизм показать на собственном примере. Как бы я воспитывался в такой семье — патриотов страны. Неважно, хорошо, плохо живется — если я здесь родился, значит, я и должен здесь остаться. Показать детям, надеюсь, на моем примере из этих же мальчишек вырастут такие же, может, как я», — сказал боец РФ группировки «Восток» с позывным «Директор».