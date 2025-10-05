Ричмонд
Администрация Иркутска поздравляет педагогов с Днём учителя

Особое внимание было уделено ветеранам сферы образования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В честь Дня учителя администрация города выразила глубокую признательность педагогам за их неоценимый вклад в развитие подрастающего поколения. Этот праздник стал прекрасным поводом выразить благодарность наставникам за мудрость, терпение и преданность своему делу.

— Искренне гордимся, когда иркутские педагоги побеждают в профессиональных конкурсах и получают заслуженные награды федерального уровня. Это признание их вклада в воспитание и обучение подрастающего поколения. Благодаря преданности учителей своему делу наши школьники показывают блестящие результаты, набирают высокие баллы на ЕГЭ, поступают в лучшие вузы страны, — сообщают власти города.

Особое внимание было уделено ветеранам сферы образования, чей опыт и преданность делу являются бесценными для всех нас. Их труд и мудрость служат примером для молодых педагогов.

В этот знаменательный день администрация города пожелала всем педагогам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть их работа всегда будет в почёте, а благодарность учеников и уважение родителей согревают сердца каждый день.