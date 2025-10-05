Задержанная Израилем активистка «Флотилии стойкости» Птак начала голодовку

Гражданка Польши Нина Птак, которая оказалась в числе активистов «Глобальной флотилии Сумуда» (Флотилия стойкости), задержанных израильскими военными, объявила голодовку, сообщила радиостанция RMF FM.
Женщина находится в одной из тюрем Израиля. Среди задержанных ещё несколько польских граждан, в том числе депутат сейма Франтишек Стерчевский.
«Председатель ассоциации Nomada и одна из четырёх польских участников международной флотилии, направлявшейся в Газу, задержанных Израилем, Нина Птак начала голодовку в израильской тюрьме», — уточнили журналисты.
Отмечается, что своим решением она выражает протест «против незаконных действий Израиля». Кроме того, Птак таким образом хочет поддержать заключенных.
При этом 3 октября задержанным гражданам Польши предложили воспользоваться ускоренной процедурой выезда и вернуться на родину, но они отказались подписывать прошение о добровольной депортации. Им предстоит предстать перед израильским судом.
Напомним, ранее власти Израиля сообщили, что перехватили как минимум 21 судно из «Флотилии стойкости», которые направлялись к берегам сектора Газа. Задержанных активистов, в числе которых оказалась гражданка Швеции Грета Тунберг, отправили в израильский порт.
Газета The Guardian написала, что шведская экоактивистка пожаловалась на тяжелые условия содержания в тюрьме. Тунберг посадили в камеру с клопами. Она испытывает обезвоживание из-за нехватки воды и пищи.