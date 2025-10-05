МЧС напомнило жителям Новосибирска, как безопасно подготовить дачи к зиме

Также рекомендуется убрать территорию — разобрать временные постройки, очистить участок от мусора, опавшей листвы и сухих веток, выкосить траву вокруг дома и хозяйственных построек, оставив противопожарную полосу шириной не менее трёх метров. При этом категорически запрещено сжигать сухую растительность: её лучше сложить в компост или вывезти на свалку.