МЧС напомнило жителям Новосибирска, как безопасно подготовить дачи к зиме

Источник: Freepik

Главное управление МЧС России по Новосибирской области опубликовало рекомендации для владельцев дач и садовых домов, как правильно подготовить участки к зимнему периоду и избежать чрезвычайных ситуаций.

Спасатели советуют в первую очередь обеспечить электробезопасность: полностью обесточить дом, отключив автомат на вводе распределительного щита.

Также рекомендуется убрать территорию — разобрать временные постройки, очистить участок от мусора, опавшей листвы и сухих веток, выкосить траву вокруг дома и хозяйственных построек, оставив противопожарную полосу шириной не менее трёх метров. При этом категорически запрещено сжигать сухую растительность: её лучше сложить в компост или вывезти на свалку.

Тем, кто планирует приезжать на дачу зимой, специалисты напоминают о необходимости проверить отопительные приборы. Перед началом отопительного сезона стоит осмотреть печь и дымоход, очистить их от сажи, побелить печь, чтобы вовремя заметить трещины, и убедиться в исправности дверцы.