Макговерн: США никогда не передадут ракеты Tomahawk Украине

Высказывания по этому вопросу являются спекуляцией со стороны США.

Источник: Аргументы и факты

Ракеты Tomahawk никогда не появятся на Украине, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.

Он уточнил, что сегодняшние высказывания по этому вопросу являются спекуляцией со стороны Соединённых Штатов.

«Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — сказал Макговерн.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, на Украине нет специалистов, способных управлять ракетами Tomahawk, а в Вашингтоне заявили о возможной поставке «лишь для того, чтобы угодить европейским друзьям».

Напомним, по данным Reuters, Вашингтон вряд ли направит Украине ракеты Tomahawk, это связано с тем, что запасы предназначены для американских военных.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что передача украинской стороне ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям с Соединёнными Штатами.