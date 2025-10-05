Ракеты Tomahawk никогда не появятся на Украине, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.
Он уточнил, что сегодняшние высказывания по этому вопросу являются спекуляцией со стороны Соединённых Штатов.
«Ракеты Tomahawk никогда не попадут на Украину. К тому же у США нет этих ракет в запасе, и я не уверен, что вообще существуют такие ракеты с ядерными возможностями, которые Вашингтон мог бы передать Украине», — сказал Макговерн.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, на Украине нет специалистов, способных управлять ракетами Tomahawk, а в Вашингтоне заявили о возможной поставке «лишь для того, чтобы угодить европейским друзьям».
Напомним, по данным Reuters, Вашингтон вряд ли направит Украине ракеты Tomahawk, это связано с тем, что запасы предназначены для американских военных.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что передача украинской стороне ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям с Соединёнными Штатами.