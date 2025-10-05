Некоторые россияне смогут получить единовременную выплату по накопительной пенсии: к кому это относится

Кроме того, 20 января 2026 года изменятся правила въезда детей младше 14 лет в ряд стран. Например, в Белоруссию, Абхазию и Казахстан. С января дети должны будут предъявлять заграничные паспорта при пересечении границы. При этом не важно — один ребенок выезжает из РФ или вместе с сопровождающими.