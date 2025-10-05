Некоторые россияне смогут получить единовременную выплату по накопительной пенсии: к кому это относится

Российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату по накоплениям. Она положена ряду граждан. Так, на выплату по накопительной пенсии могут рассчитывать те россияне, чей размер накоплений не превысил 440 тысяч рублей. С таким напоминанием выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.
Она пояснила, что в 2026 году прожиточный минимум для граждан пенсионного возраста составит 16,2 тысячи рублей. Кроме того, важно уточнить, что на единовременную выплату имеют право женщины старше 55 лет и мужчины возрастом более 60 лет.
«Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой. Если сумма накоплений больше, условно, 440 тысяч рублей на 2026 год, гражданин будет получать накопительную часть пенсии в течение всей жизни», — добавила Светлана Бессараб.
Депутат заверила, что на соответствующую выплату будут претендовать порядка 700 тысяч граждан России. Парламентарий уточнила, что ее средний размер составит 61 тысячу рублей. При этом сумма рассчитывается индивидуально для каждого россиянина, заключила Светлана Бессараб.
С весны 2026 года также обновят систему получения квитанций за ЖКХ. Начиная с марта, граждане станут получать платежки до 5-го числа каждого месяца. Таким образом у жильцов появится уверенность в корректном формировании квитанций. У управляющих компаний между тем станет больше времени для начисления платежей.
Кроме того, 20 января 2026 года изменятся правила въезда детей младше 14 лет в ряд стран. Например, в Белоруссию, Абхазию и Казахстан. С января дети должны будут предъявлять заграничные паспорта при пересечении границы. При этом не важно — один ребенок выезжает из РФ или вместе с сопровождающими.
Есть также приятные новости для студентов. С 1 сентября 2026 года планируется ежегодная индексация стипендий. Так, общий фонд будет ежегодно увеличиваться на 4%. Это естественным образом повлечет и рост стипендиальных выплат.